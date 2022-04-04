Почти 200 домов расселили в Москве по программе реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

По программе реновации в Москве расселили 180 домов. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Начиная с 2018 года, когда состоялся первый переезд жителей из пятиэтажки на улице Константина Федина в новостройку на 5-й Парковой, в городе полностью расселено 180 домов, — сказал глава ведомства.

По его словам, около 85 домов демонтировали по технологии умного сноса, а на их месте можно построить более 570 тысяч квадратных метров жилья. Также Левкин уточнил, что дома на востоке и западе Москвы расселены больше всего — в каждом округе по 27 зданий.

В Юго-Западном и Центральном административных округах — по 21 дому. Около 50 тысяч москвичей с начала программы уже переехали в новые квартиры. В эксплуатацию введены 187 новостроек, еще 388 домов находятся на стадиях проектирования и строительства, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице 165 новостроек передали под переселение по программе реновации.