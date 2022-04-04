Зеленский сформировал делегацию для переговоров о гарантиях безопасности с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 апреля, подписал указ о формировании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности.

— Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, — говорится в документе.

В указе также отмечается, что главой делегации украинский лидер назначил руководителя фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давида Арахамию, передает ТАСС.

4 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет созван только после достижения определенного результата на переговорах между двумя странами.

На данный момент, по словам министра иностранных дел РФ, диалог между странами продолжается в онлайн-формате. При этом Лавров выразил надежду, что Киев во время переговоров будет руководствоваться интересами граждан, а не мнением «советчиков издалека». Россия, в свою очередь, намерена реализовать все шансы, чтобы договориться с Украиной.