Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского

Фото: МИД РФ

Саммит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет созван только после достижения определенного результата на переговорах между двумя странами. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, по крайней мере, с нашей стороны такая работа ведется, — передает слова министра ТАСС.

На данный момент, по словам министра иностранных дел РФ, диалог между странами продолжается в онлайн-формате. При этом он выразил надежду, что Киев во время переговоров будет руководствоваться интересами граждан, а не мнением «советчиков издалека». Россия, в свою очередь, намерена реализовать все шансы, чтобы договориться с Украиной, заключил Лавров.

До этого глава российского МИД заявил, что «инсценировку» в украинском городе Буча в Киевской области пытаются использовать в антироссийских целях. Он подчеркнул, что российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта, а 31 марта мэр города «торжественно» говорил, что все у него в порядке.