Лавров: Провокацию в Буче используют в антироссийских целях

Фото: МИД РФ

«Инсценировку» в украинском городе Буча в Киевской области пытаются использовать в антироссийских целях. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом.

— Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта, 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке, а еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях, — цитирует дипломата РИА Новости.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны России опровергло заявление украинской стороны касательно убийств мирных жителей в Буче. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула территорию города 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что радикалы устроили погромы в Буче для срыва мирных переговоров между Россией и Украиной. Она добавила, что киевские власти хотят только эскалации насилия.