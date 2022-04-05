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Бибилов призвал не связывать окончание спецоперации и присоединение Южной Осетии

Евгений Белоусов

В мире
Бибилов призвал не связывать окончание спецоперации и присоединение Южной Осетии
Фото: Администрация президента РФ

Возможное вхождение Южной Осетии в состав России не стоит связывать с окончанием российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов во вторник, 5 апреля.

— Я думаю, что связывать проведение специальной военной операции (России на Украине — прим. ВМ) и референдума, может быть, неправильно, — заявил он.

Бибилов также подчеркнул, что сейчас ведутся консультации с РФ, и референдум может состояться уже после 10 апреля, передает РИА Новости.

Кроме того, президент республики отметил, что после вхождения Осетии в состав России может быть поднят вопрос об объединении с Северной Осетией. В таком случае будет проведен еще один референдум. По его словам, подобные примеры объединения российских регионов уже имеются.

30 марта Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.

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