Московским школьникам расскажут про новейшие открытия в астрономии

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Для столичных школьников подготовили образовательную программу «Путешествие в мир космических исследований». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы во вторник, 5 апреля.

— Ученики смогут познакомиться с новейшими представлениями об астрономии и космическими исследованиями, а также, возможно, определиться с будущей профессией. Проект, приуроченный к 61-й годовщине первого полета человека в космос, — говорится в сообщении.

Для школьников и педагогов запланированы лекции и мастер-классы, а также встречи с представителями МГУ имени М.В. Ломоносова и Центра подготовки космонавтов «Звездный городок». Занятия будут проводиться в онлайн и офлайн формате. На очных занятиях гостей ждут по субботам в Музее космонавтики на ВДНХ. Школьники смогут пройти в музей по карте «Москвенок». Каждую неделю для онлайн-участников в Telegram-канале «Школа юного исследователя космоса» будут публиковаться ссылки на трансляцию, актуальная программа, расписание лекций, учебные материалы и новости.

Для кадетов 7-9 класса, обучающихся по направлению «Воздушно-космические силы», знакомство с космическими исследованиями — часть образовательной программы, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 апреля на вебинаре «КиберКлуба» Московского центра «Патриот.Спорт» тренер Академии Касперского, преподаватель и автор образовательных курсов Марина Тюленева расскажут столичным школьникам о защите персональных данных и их безопасной передаче в сети.