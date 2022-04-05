Московские компании смогут проконсультироваться с торговыми представителями России

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Столичные компании смогут напрямую задать вопросы торговым представителям России о ведении бизнеса и принять участие в бесплатных мероприятиях, посвященных экспорту. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Торговые представители России в разных странах готовы дать консультационную поддержку московским компаниям-экспортерам. Проект Московской школы экспортера «Час с торговым представителем Российской Федерации» позволяет выйти с ними на прямую связь. В ходе встречи компании смогут задать интересующие их вопросы о ведении бизнеса в конкретной стране, о востребованности продукции и услуг, поиске партнеров.

— В этом году для предпринимателей планируется организовать более 30 подобных консультаций. Сейчас открыт прием заявок на участие в консультациях с торгпредами в Киргизии, Вьетнаме и Беларуси, — поделился руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что в прошлом году компании приняли участие в 13 конференциях с торговыми представителями Российской Федерации в Марокко, ОАЭ, Малайзии и других странах.

Чтобы принять участие, предпринимателю нужно подать заявку, где необходимо указать название и профиль компании, товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, опыт поставок за рубеж. Помимо этого, нужно будет приложить презентацию на русском языке, информацию о сертификации и вопросы для торгового представителя, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 апреля Центр поддержки экономики города Москвы запустил сервис по автоматическому подбору мер поддержки предпринимателей.