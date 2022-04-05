Конный прогулочный маршрут создадут в Битцевском лесу

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

Конный прогулочный маршрут, связанный с конноспортивным комплексом (КСК) «Битца», создадут в природно-историческом парке «Битцевский лес». Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В рамках работ по cохранению и восстановлению парка в отдалении от прогулочных дорожек будет создан отдельный кольцевой конный прогулочный маршрут, — уточнил заместитель главы Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Протяженность маршрута составит более двух километров. Он будет начинаться около западной стороны КСК и проходить по Битцевскому лесу. Сейчас на этом месте грунтовая дорога, которая часто из-за дождей превращается в грязь.

Грунт заменят на песок, все деревья на маршруте будут сохранены, передает официальный сайт мэра Москвы.

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, в котором горожане выберут, чему будут посвящены тематические семейные прогулки в парке «Битцевский лес». Специалисты эколого-просветительского центра «Лесная сказка» ГПБУ «Мосприрода» предлагают на выбор три варианта, кроме того, жители также могут прислать свои пожелания.