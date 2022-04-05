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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве второй платформы на станции МЦД-4 Минская

Георгий Соланович

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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве второй платформы на станции МЦД-4 Минская
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Минская Карта всех событий

Специалисты завершат строительство второй платформы станции Минская четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящий момент на станции Минская завершен первый этап строительства — введены островная платформа и пассажирский терминал, организована комфортная пересадка на метро по принципу «сухие ноги». До конца года планируется завершить второй этап и ввести еще одну пассажирскую платформу, — заявил он.

Бочкарев добавил, что новая платформа будет оборудована эскалатором и навесом от непогоды. Более того, на территории станции обустроят парковки и автобусные остановки. Прилегающую территорию благоустроят.

Минская свяжет семь центральных вокзалов Москвы, разгрузит Кольцевую линию метро и Киевский вокзал, а также повысит уровень жизни в более чем 20 районах столицы. Кроме того, станция станет местом притяжения для местных жителей и пассажиров, приезжающих из ТиНАО и Подмосковья.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в открытии новой станции Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в перспективе станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

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