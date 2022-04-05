HR‑специалист объяснил рост спроса на менеджеров по продажам

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Профессия менеджера по продажам становится востребованной в кризисные времена, это объясняется тем, что такой персонал может приносить дополнительную прибыль фирмам. Об этом рассказал генеральный директор кадрового агентства Вадим Морозов.

— Запрос на персонал, который может приносить дополнительную прибыль компаниям, растет. Так было всегда во все кризисные времена, — отметил гендиректор кадрового агентства в комментарии РИАМО.

Эксперт добавил, что именно на менеджера по продажам стоит пробовать переучиваться в текущей ситуации. По его словам, в настоящее время есть возможность найти работу по данной специальности, не имея большого опыта. Некоторые компании готовы предложить обучение.

Для того, чтобы быть успешным в сфере продаж, человек должен быть открыт и уметь поддержать диалог.

Морозов отмечает, что если человек открыт и умеет поддержать диалог, то ему будет просто освоиться в индустрии продаж. Востребованы менеджеры по продажам в сфере услуг, в том числе и в IT-отрасли.

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