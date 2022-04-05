Музей Победы подготовил для москвичей программу ко Дню российской анимации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Специальная программа ко Дню российской анимации пройдет в Музее Победы 8 апреля. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— 8 апреля Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы на программу, посвященную Дню российской анимации. Всех желающих ждут бесплатные показы мультфильмов и творческие встречи с их создателями, — рассказали в пресс-службе.

Также в музее пройдет показ короткометражных авторских и детских анимационных фильмов студии «Пчела», который начнется в 16:00. После этого все посетители смогут присоединиться к творческой встрече с режиссером, художником и сценаристом анимационного кино Светланой Адриановой.

Во время встречи будут показаны анимационные фильмы «Зеленые зубы», «Немного о себе», «Звездочка», «Жил-был дом», «Два трамвая», «Три сестры». Также посетителям покажут 10 анимационных фильмов проекта «Детская книга войны», пишет агентство городских новостей «Москва».

— В основе роликов — ожившие дневники тех, кто пронес все ужасы Великой Отечественной наравне со взрослыми. Мультфильмы озвучены известными артистами театра и кино и телеведущими, — уточнили в пресс-службе.

3 апреля пресс-служба Музея Победы объявила о старте городского смотра строя и песни. Ребята из 204 кадетских классов будут соревноваться в строевой подготовке. Всего в конкурсе примут участие более пяти тысяч школьников.