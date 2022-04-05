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Хулиган повредил инсталляцию, установленную в поддержку спецоперации на Украине

Елена Самойлова

Происшествия
Хулиган повредил инсталляцию, установленную в поддержку спецоперации на Украине
Фото: УМВД России по Костромской области

Костромские сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении инсталляции в виде буквы «Z», установленной в центре города в поддержку специальной операции РФ на Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

По словам представителей ведомства, хулиганство было выявлено с помощью кадров с камер видеонаблюдения, расположенных на улице.

Вскоре правоохранителям удалось установить личность хулигана. Выяснилось, что 51-летний москвич был пьяным, когда решил повредить световую инсталляцию. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

— В настоящее время решается вопрос о его привлечении к установленной законом ответственности, — добавили в региональном УМВД.

31 марта неизвестные нарисовали фашистские символы на памятнике воинам-танкистам в подмосковном Серпухове.

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