Хулиган повредил инсталляцию, установленную в поддержку спецоперации на Украине

Фото: УМВД России по Костромской области

Костромские сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении инсталляции в виде буквы «Z», установленной в центре города в поддержку специальной операции РФ на Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

По словам представителей ведомства, хулиганство было выявлено с помощью кадров с камер видеонаблюдения, расположенных на улице.

Вскоре правоохранителям удалось установить личность хулигана. Выяснилось, что 51-летний москвич был пьяным, когда решил повредить световую инсталляцию. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

— В настоящее время решается вопрос о его привлечении к установленной законом ответственности, — добавили в региональном УМВД.

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