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Москвичам пообещали потепление в конце рабочей недели

Георгий Соланович

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Москвичам пообещали потепление в конце рабочей недели
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура в Москве к пятнице поднимется до значения 10-12 градусов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В ближайшие дни дневные температуры будут приближаться к десятиградусной отметке. Завтра днем будет плюс 6-8 градусов, в четверг — около плюс 8-9 градусов, а по области даже плюс 11 градусов. А в пятницу уже совсем теплая погода — дневные температуры будут уже в диапазоне от плюс десяти до плюс 12 градусов, — уточнил он.

В выходные, согласно прогнозам, ожидается плюс 7-10 градусов. 7 и 8 апреля, по словам синоптика, пройдут дожди, которые будут способствовать таянию снега. Вильфанд подчеркнул, что снег сойдет в период с 12 по 13 числа месяца, передает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков 4 апреля рассказал о погоде на этой неделе. По его словам, в столице ожидается переменчивая весенняя погода. Синоптик отметил, что сейчас в центре европейской части России среднесуточная температура составляет примерно плюс три градуса — существенно ниже климатической нормы. Ночная температура при этом уходит в небольшой минус.

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