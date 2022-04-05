Андрей Бочкарев заявил, что электродепо «Нижегородское» готово на 70 процентов

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Общая готовность строительных работ электродепо «Нижегородское», предназначенного для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ), оценивается в 70 процентов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы по строительству электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии, развернуты на территории бывшего Завода по модернизации и строительству вагонов метро имени Войтовича площадью 17 гектаров, где разместятся более 50 зданий и сооружений. Сегодня общестроительная готовность объекта оценивается более чем в 70 процентов, — заявил он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что возведение коммуникаций в рамках второго этапа работ в электродепо также находится на завершающей стадии. Выполнение третьего этапа уже началось.

Четвертый этап работ включает в себя сооружение соединительной ветки с инфраструктурой РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская, которое уже завершилось наполовину.

До этого Андрей Бочкарев сообщил о том, что на данный момент на разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть электродепо: «Южное», «Саларьево», «Выхино», «Аминьевское», «Нижегородское» и «Владыкино».