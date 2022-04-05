Ученые назвали оптимальное количество рабочих часов в неделю

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Ученые провели исследование и установили, что работать больше сорока часов в неделю вредно для здоровья.

Так, сотрудники Стэнфордского университета доказали, что после пятидесяти часов работы в неделю производительность серьезно снижается. После 40 часов работы в неделю человек будет чаще ошибаться и выполнять задания хуже.

Специалисты из Австралийского национального университета отмечают, что в случае переработки существенно страдает психоэмоциональное состояние сотрудника, возникают депрессия, а также инсульт, диабет и онкологические заболевания, передает МИР 24.

Кроме того, ученые выяснили, что мозг максимально активен только 52 минуты, потом необходимо делать 17-минутный перерыв. Во время перерыва необходимо сменить деятельность, прогуляться. Необходимо соблюдать баланс между работой и отдыхом, чтобы оставаться продуктивным, не жертвуя здоровьем и личным благополучием.

До этого рекрутер Илья Варакин рассказал о том, как работодатели проверяют потенциальных сотрудников на стрессоустойчивость.

Источник: mir24.tv