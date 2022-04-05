Астролог Василиса Володина назвала кульминационные даты апреля

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Василиса Володина рассчитала прогноз на апрель, в котором затронула тему политики, финансового и экономического кризиса, вопросы коронавируса.

По словам астролога, ключевые моменты весны приходятся на 4-6 апреля. Уже нет времени на поиски компромиссов, настало время решительных действий.

— Даты с 4 по 6 апреля. Думаю, они могут стать кульминационными. Соединение Марса с Сатурном в точном квадрате к кармическим узлам выглядит как возможный перелом ситуации. Пахнет не мирным урегулированием и договоренностями, а активизацией действий всю следующую неделю до 9 апреля, — сказала астролог.

Володина выделила дни с 8 по 17 апреля. В это время ожидается соединение Юпитера и Нептуна — редкое явление, которое происходит раз в 13 лет и несет большие изменения. Говоря про ситуацию с коронавирусом, астролог заявила, что в апреле стоит ждать новой волны, сказала Володина в своем Telegram-канале.

31 марта Тамара Глоба оценила способности Василисы Володиной как астролога. Женщины были коллегами по программе «Давай поженимся!» на Первом канале, но лично пересекались всего пару раз.