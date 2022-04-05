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Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД восстановили

Георгий Соланович

Город
Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД восстановили
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северный тоннель Карта всех событий

Движение поездов в сторону области на МЦД-2 и Курском направлении МЖД было восстановлено. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на участке Курский вокзал — Люблино восстановлено. Принимаем меры для ввода задержанных поездов в график, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение на данном участке было приостановлено из-за повреждения контактного провода на перегоне Курский вокзал — Люблино.

В апреле и мае изменится график движения пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) из-за ремонтно-путевых работ. За этот период планируется провести глубокую очистку щебеночного балласта и отремонтировать более 14 километров пути. Технологические окна назначены с 4 по 29 апреля и с 4 по 31 мая, за исключением выходных и праздничных дней.

Работы будут проводиться с 9:20 до 17:20, что отразится на расписании поездов. В частности, три электрички будут курсировать по укороченному маршруту, а пригородный поезд № 6802 Поварово-3 — Икша выведут из графика.

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