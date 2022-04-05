Врачи предупредили об опасности тяжелых школьных рюкзаков

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Ношение школьного рюкзака, вес которого превышает допустимую норму, может негативно отразиться на здоровье ребенка. Такого мнения придерживаются врачи-педиатры.

Так, по словам кандидата медицинских наук, педиатра, члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, чересчур тяжелый ранец может спровоцировать искривление позвоночника, когда одно плечо будет ниже другого.

— Ребенок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребенка, — цитирует специалиста издание URA.RU.

Она отметила, что в старшем возрасте подобные проблемы оборачиваются грыжами, остеопорозом и остеохондрозом.

Аналогичное мнение высказал заместитель главного врача ДГКБ № 13 имени Н. Ф. Филатова, профессор кафедры детской хирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Выборнов.

— В целом повышенная нагрузка на суставы, тазобедренный сустав, коленный, позиционное плоскостопие, особенно если есть наклонности, — перечислил негативные последствия от тяжести за спиной у ребенка врач.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отношение веса рюкзака к весу ребенка должно в оптимальном случает составлять 1:10. Таким образом, вес ранца со всем содержимым для учеников 1-2 классов не должен превышать 1,5 килограмма, а для 3-4 классов — не более двух килограммов, пишет URA.RU.

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