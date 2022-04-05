Эксперт сообщила, что в России не возникнет дефицита товаров личной гигиены

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Член Совета директоров Гильдии маркетологов РФ Анастасия Птуха сообщила, что в России не возникнет дефицита товаров личной гигиены.

Она пояснила, что в магазинах возникла временная нехватка данных товаров, так как возник повышенный спрос, наблюдался ажиотаж со стороны покупателей. Также наблюдались сложности с поставками готовых изделий и сырья.

Эксперт пояснила, что сырьем в данном случае выступают целлюлоза, и сложность с ее поставками будет решена в ближайшее время, а спрос со стороны населения стал постепенно снижаться.

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ сообщили, что причинами вынужденного повышения цен на средства личной гигиены являются возросшие затраты на логистику и сырье. В настоящее время в России работает более пятнадцати предприятий по выпуску средств личной гигиены, дефицита продукции в ближайшее время не ожидается, передает Life.ru.

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