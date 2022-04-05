В ЛНР заявили о риске многочисленных жертв из-за взрыва в Рубежном

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Подрыв украинскими военными в городе Рубежное цистерны с соляной кислотой может привести к большому числу жертв. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР).

По данным ведомства, подрыв цистерны с кислотой произошел в цехе производственного объединения «Заря». В результате инцидента в заводском районе города с населением более десяти тысяч человек начало распространяться облако отравляющего вещества.

В НМ ЛНР охарактеризовали действия ВСУ как «террористические». В ведомстве предположили, что украинские военные рассчитали момент подрыва с учетом розы ветров. В результате этого химикаты распространяются в направлении села Кудряшовка.

Также отмечается, что на сегодняшний день на территории химического завода находятся резервуары, где хранится более 40 тысяч тонн соляной, серной, азотной кислоты и аммиака. Подрыв химикатов «нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров», пишет официальный Telegram-канал ведомства.

В НМ ЛНР добавили, что подобные действия приведут к тому, что пострадают, в том числе, районы, находящиеся под контролем ВСУ. Речь идет о населенных пунктах Лисичанск, Золотое, Северодонецк, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан.

До этого в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские националисты удерживают порт в Мариуполе, а также уничтожают его инфраструктуру и иностранные суда. В ведомстве сообщили о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», действующем под доминиканским флагом, на борту которого находятся 12 граждан Украины.