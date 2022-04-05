Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва военными ВСУ цистерны в ЛНР

Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства подрыва цистерны с кислотой в городе Рубежное в ЛНР. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские следователи зафиксируют следы совершенных действий, установят подразделение ВСУ, причастное к инциденту и ответственных за подрыв лиц.

5 апреля в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские военные в городе Рубежное совершили подрыв цистерны с соляной кислотой в цехе производственного объединения «Заря». В результате инцидента в заводском районе города с населением более десяти тысяч человек начало распространяться облако отравляющего вещества.

Ведомство охарактеризовало действия ВСУ как «террористические». Украинские военные, как считают в милиции, рассчитали момент подрыва с учетом розы ветров. В результате этого химикаты распространяются в направлении села Кудряшовка, что может привести к большому числу жертв. Также отмечалось, что на сегодняшний день на территории химического завода находятся резервуары, где хранится более 40 тысяч тонн различных кислот и аммиака. Подрыв химикатов «нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров», предупредили в милиции.