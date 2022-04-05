Создатель московского «Дома-яйца» объяснил, почему особняк никто не покупает

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Россия, Москва, Машкова улица Карта всех событий

Причина, по которой «Дом-яйцо» до сих пор пустует, как считает эксперт, заключается в высокой цене и очень открытом месте. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил проектировщик особняка, заслуженный архитектор России Сергей Ткаченко.

— Понимаете, «Дом-яйцо» давно стал городской скульптурой — это архитектурная ирония, своего рода стеб. Не могут его продать, как мне кажется, потому что владелец установил очень высокую цену. К тому же нет человека, который бы хотел жить в таком видном месте. Очень богатые личности, как известно, обитают в защищенных местах, с охраной, а этот объект открыт со всех сторон. Поселись там кто-то из знаменитостей, все бы ходили и показывали на них пальцем. С коммерческой точки зрения здание тоже неудачное, поскольку там много людей невозможно разместить. А вот одна семья, пожалуй, вполне могла бы там прижиться, — пояснил архитектор.

Собеседник «ВМ» также отметил, что в столице еще много зданий подобного рода, которые не пользуются большим успехом:

— Например, Международной дом марки, который даже не был реализован, чья архитектура по замыслу повторяла почтовые значки. Или Дом патриарха на улице Малой Бронной. Заказчик остался доволен реализацией проекта, но второй такой объект городу больше не нужен. Интерес к таким зданиям утрачен.

Ткаченко подчеркнул, что индивидуальные, сложные и запоминающиеся архитектурные здания в этом смысле во многом проигрывают, заключил собеседник «ВМ».