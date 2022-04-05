Основатель «Теремка» рассказал, как гранты мэра Москвы помогают сделать ресторан окупаемым

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В столице в скором времени могут открыться шесть-семь новых ресторанов сети «Теремок». Руководство общепита уже подало заявку на грант мэра столицы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил основатель сети Михаил Гончаров.

— У нас в планах открыть еще шесть–семь ресторанов в ближайшие месяцы. На них мы тоже попытаемся получить гранты мэра, чтобы компенсировать рост кредитной ставки, — рассказал он.

Также Гончаров напомнил, что до этого компания подавала заявки на грант по двум ресторанам. Однако руководство сети задумалось о заморозке строительства из-за резкого роста по кредитным ставкам. По его словам, гранты мэра помогли достроить эти объекты и задуматься о возведении новых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 5 апреля, председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что в Москве планируют реализовать грантовые программы, которые дадут возможность оперативно запустить новые высокотехнологичные производственные площадки. Депутат добавила, что в городе уже действует грантовая программа для предприятий из сектора науки, промышленности и информационных технологий.