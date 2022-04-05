Путин призвал кабмин внимательно следить за ситуацией с удобрениями

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Правительству России и Минпромторгу необходимо контролировать ситуацию с удобрениями. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Системная задача — это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией, — отметил глава государства.

По словам лидера, в настоящее время удобрения являются дефицитным товаром, в связи с чем их будут покупать за рубежом в любом случае. Он подчеркнул, что у России «нет желания наносить кому-то ущерб».

При этом стране следует разобраться с логистикой и страховщиками, а также решать возникающие вопросы, исходя из собственных интересов, добавил президент. Российский лидер предложил согласиться с инициативой Минсельхоза, а также вернуться к обсуждению этого вопроса в ближайшее время, передает ТАСС. Он отметил, что Россия пока не станет переходить к лицензированию экспорта, и уточнил: это «не значит, что мы точку поставили навсегда».

До этого Путин заявил, что Россия имеет все возможности для развития в сфере импортозамещения, необходимо увеличить поставку отечественных продуктов.