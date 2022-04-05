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В Генштабе США заявили о росте риска конфликта между великими державами

Анастасия Колоскова

В мире
В Генштабе США заявили о росте риска конфликта между великими державами
Фото: Unsplash

Вероятность масштабного конфликта между великими державами увеличивается. Такое мнение озвучил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во вторник, 5 апреля.

— Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается, — цитирует высказывание Милли РИА Новости.

По словам представителя Генштаба, Россия и Китай являются «глобальными державами». При этом каждая из этих стран, считает он, имеет значительный военный потенциал и стремится к основательному изменению мирового порядка.

2 апреля китайское издание Global Times сообщило, что специальная операция ВС России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. В материале уточняется, что американские власти были уверены в ослаблении РФ из-за ситуации на Украине. Более того, конфликт Киева и Москвы должен был создать преграду на пути Европы к достижению стратегической автономии, однако антироссийскую политику не поддержали многие страны — участницы ООН.

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