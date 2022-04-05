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Небензя заявил о несостыковках в версиях Украины и Запада о ситуации в Буче

Анастасия Колоскова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя заявил о несостыковках в версиях Украины и Запада о ситуации в Буче
Фото: Администрация президента РФ

В украинской и западной версиях о случившемся в украинском городе Буча есть большие несостыковки. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— Я понимаю: вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих несостыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ, — отметил дипломат.

По словам Небензи, несколько видеосъемок свидетельствуют, что сразу после ухода российских военных на улицах города не было трупов людей. Кроме того, он обратил внимание на записи с украинскими радикалами, призывавших стрелять по мирным гражданам, на которых были белые повязки.

Постпред подчеркнул, что «трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три–четыре дня». Он назвал обвинения в адрес российских солдат «бездоказательными и огульными» и заявил, что это останется на совести украинского президента Владимира Зеленского, передают «Известия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России на фоне ситуации, случившейся в украинском городе Буча, беспочвенным и срежиссированным шоу.

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