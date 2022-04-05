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Столичный Роспотребнадзор рассмотрел более 8,6 тысячи обращений с начала года

Василий Плиткин

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Столичный Роспотребнадзор рассмотрел более 8,6 тысячи обращений с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 8,6 тысячи обращений поступило в адрес московского управления Роспотребнадзора с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 5 апреля.

Отмечается, что заявки поступали в общественную приемную и по телефону горячей линии, размещенному на официальном портале Роспотребнадзора. Показатель за первый квартал 2022 года в 2,7 раза превышает аналогичные данные за прошлый год.

При этом на личном приеме консультации были оказаны в 393 случаях. Больше всего обращений связано с неисполнением или односторонним изменением заказов потребителей через электронные формы коммерции. Помимо этого, множество жалоб поступило на отказы в возврате денег за несостоявшиеся поездки и авиаперелеты с навязыванием дополнительных платных услуг, передает агентство городских новостей «Москва».

24 марта сообщалось, что москвичи не менее шести тысяч раз оставляли свои обращения столичному комитету государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) на официальном сайте мэра Москвы. Подавляющее большинство обращений было связано с законностью строительства, наличием у застройщика разрешительной документации, влиянием строительства на быт жителей соседних домов, строительными дефектами и нарушениями, которые были допущены при строительстве.

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