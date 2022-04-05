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Минобороны заявило о срыве Украиной эвакуации населения из Мариуполя

Василий Плиткин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило о срыве Украиной эвакуации населения из Мариуполя
Фото: depositphotos

Украинская сторона вновь сорвала эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 5 апреля.

Гуманитарные коридоры, выходящие из этого города, обстреливались националистическими батальонами, добавил он. Интенсивность этих обстрелов увеличилась в последние два дня, подчеркнул генерал.

При этом российским военнослужащим удалось эвакуировать из опасных зон Украины и Донбасса 18 654 человека за минувшие сутки. Среди них, как уточнил представитель Минобороны, было около трех тысяч детей.

Мизинцев также подчеркнул, что в настоящее время украинская сторона уклоняется от разрешения вопроса относительно безопасного выхода иностранных судов, оказавшихся в портах Украины. Они не могут покинуть воды страны из-за созданной Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности, приводит слова Мизинцева ТАСС.

5 апреля официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что армия РФ сбила два украинских вертолета, которые пытались приблизиться к Мариуполю со стороны моря.

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