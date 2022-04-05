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Полянский заявил, что Россия не совершает военных преступлений

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Полянский заявил, что Россия не совершает военных преступлений
Фото: pixabay.com

Россия не совершает никаких военных преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине во время проведения спецоперации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 5 апреля.

— Мы много раз заявляли, что мы не целимся по гражданской инфраструктуре. Мы не совершаем военных преступлений, — подчеркнул он.

Так Полянский прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

Песков также выразил мнение, что слова Байдена о Путине недопустимы и непростительны. До этого американский журналист задала вопрос президенту Штатов о том, считает ли он российского лидера «военным преступником». Сначала Байден ответил отрицательно, однако затем изменил свой ответ на положительный.

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