Небензя заявил, что Запад не интересуют доказательства фабрикации ситуации в Буче

Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные страны не заинтересованы в доказательствах России фабрикации ситуации в городе Буча. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Запад до сих пор никак не отреагировал на все доказательства того, что произошедшее в Буче является фейком.

— Никакой (реакции — прим. ВМ). (Факты их — прим. ВМ) не интересуют, — заявил Небензя в эфире Первого канала.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета Безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России на фоне ситуации, случившейся в украинском городе Буча, беспочвенным и срежиссированным шоу.