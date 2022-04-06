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Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни

Евгений Белоусов

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Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильное потепление ожидает москвичей в ближайшее время. Так уже 7 апреля воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в среду, 6 апреля.

По ее словам, в пятницу, 8 апреля, потепление станет более ощутимым, и температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. Однако, подчеркнула синоптик, осадки в Москве все еще сохранятся.

— В среду это дождь и мокрый снег, в четверг — дождь, так как у нас повышение температуры, и воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла, — рассказала она.

Самым теплым днем недели, по ее словам, станет пятницу, 9 апреля. Температура поднимется вплоть до 16 градусов тепла. Но после этого столицу снова ждет похолодание: в выходные температура хоть и будет плюсовой, но опустится до шести — 12 градусов, передает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозов во второй половине апреля ожидать не стоит. Согласно предоставленным расчетам, температура в Москве будет держаться на уровне плюс 13–15 градусов. По его словам, этой весной сильных снегопадов в Москве больше не ожидается.

При этом стало известно, что в столице и в области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра.

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