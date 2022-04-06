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«Облачно и осадки»: синоптики рассказали о погоде в Москве 6 апреля

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Облачно и осадки»: синоптики рассказали о погоде в Москве 6 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В среду, 6 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона. Синоптики ожидают облачную погоду и небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс три–пять градусов. А в Подмосковье может похолодать вплоть до нуля градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Но местами порывы будут достигать 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

Кроме того, циклон повернет к Москве теплой стороной, и днем пройдут небольшие осадки, передает портал «Метеоновости».

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что скоро москвичей ожидает сильное потепление до конца недели. Так, 7 апреля воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозов во второй половине апреля ожидать не стоит. Согласно предоставленным расчетам, температура в Москве будет держаться на уровне плюс 13–15 градусов. По его словам, этой весной сильных снегопадов в Москве больше не ожидается.

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