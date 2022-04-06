Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний о позиции Будапешта

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Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывали в Министерство иностранных дел страны после ее заявлений о позиции Будапешта относительно Украины. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, посла вызвали в ведомство в связи с «оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны».

Сийярто добавил, что украинским властям пора перестать оскорблять Венгрию и признать, что у венгерского народа есть своя воля, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне.

Накануне Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.