Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний о позиции Будапешта

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний о позиции Будапешта
Фото: Pixabay

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывали в Министерство иностранных дел страны после ее заявлений о позиции Будапешта относительно Украины. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, посла вызвали в ведомство в связи с «оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны».

Сийярто добавил, что украинским властям пора перестать оскорблять Венгрию и признать, что у венгерского народа есть своя воля, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне.

Накануне Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Венгрия Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте