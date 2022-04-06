В России выявили 14 661 новый случай COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 14 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончался 291 гражданин, еще 3713 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 35 306 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2, и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения.

При этом возможность роста уровня заболеваемости из-за штамма BA.2 («стелс-омикрон») в России сохраняется до конца апреля. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. Как отметил собеседник «ВМ», если в течение двух–трех недель в России начнется вспышка BA.2, скорее всего, она будет небольшой. Пока уровень заболеваемости упал, составив менее 20 тысяч случаев заражений в сутки, во время вспышки он может подняться до 40–50 тысяч.