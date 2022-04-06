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Движение на Можайском шоссе восстановлено после ДТП

Елена Самойлова

Происшествия
Движение на Можайском шоссе восстановлено после ДТП
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Движение на Можайском шоссе восстановлено после ДТП. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома № 60 на Можайском шоссе недалеко от съезда на МКАД. В аварии участвовали три автомобиля. Движение в сторону центра осуществлялось по двум полосам из пяти.

Накануне, 5 апреля, на Ленинградском шоссе столкнулись такси и легковушка. После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси сбил мужчину, от полученных повреждений тот скончался.

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