В Минздраве РФ рассказали о последних днях жизни Владимира Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации рассказали о последних днях жизни политика Владимира Жириновского.

В ведомстве сообщили, что медики до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В Минздраве добавили, что врачи старались оказывать Жириновскому всю возможную медицинскую помощь, передает ТАСС.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.