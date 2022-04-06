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В Минздраве РФ рассказали о последних днях жизни Владимира Жириновского

Полина Долганова

Общество
В Минздраве РФ рассказали о последних днях жизни Владимира Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации рассказали о последних днях жизни политика Владимира Жириновского.

В ведомстве сообщили, что медики до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В Минздраве добавили, что врачи старались оказывать Жириновскому всю возможную медицинскую помощь, передает ТАСС.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.

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