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«Триггер политической мысли»: юрист Салкин поделился воспоминанями о Жириновском

Ирина Игнатенко

Общество
«Триггер политической мысли»: юрист Салкин поделился воспоминанями о Жириновском
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ушедший из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда интересно рассказывал о геополитике и умел с точностью предсказывать многие события в мире. Такими воспоминаниями о политике поделился юрист, правозащитник Михаил Салкин.

Салкин отметил, что вживую видел политика всего раз.

— Это было во времена студенчества, когда он приезжал в университет на лекции о геополитике, о происходящем в мире. Они все были очень интересные, эмоционально окрашенные. Все время хотелось немножечко задуматься, что в стране происходит. Он был неким триггером политической мысли, — отметил он в комментарии «360».

Юрист добавил, что Владимир Жириновский отличался пророческими высказываниями и часто предсказывал многие важные события. Его прогнозы зачастую сбывались.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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