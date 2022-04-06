Два автобуса объединят свои маршруты у метро «Динамо»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Динамо Карта всех событий

В столице маршруты автобусов № 105к и № 322 объединяются с 9 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 9 апреля объединяются маршруты 105к и 322 у метро «Динамо». Жителям районов Аэропорт и Хорошевский будет удобнее добираться до социальных объектов на другой стороне Ленинградского проспекта, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По словам пресс-службы, новый объединенный маршрут № 322 будет следовать от остановки «Силикатный завод» до «метро «Сокол».

22 февраля в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о том, что специалисты планируют провести ремонт без закрытия и с сохранением движения на станции столичного метро «Динамо». В ведомстве отметили, что эксперты уже провели осмотр конструкций остановочного пункта и исследовали их надежность и прочность. Во время проведения работ специалисты обновят отделку станции, декоративные элементы и гидроизоляцию.