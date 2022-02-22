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Ремонт без закрытия и с сохранением движения запланирован на станции «Динамо»

Виктория Сикерина

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Ремонт без закрытия и с сохранением движения запланирован на станции «Динамо»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Динамо Карта всех событий

​Специалисты планируют провести ремонт без закрытия и с сохранением движения на станции столичного метро «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 22 февраля.

В ведомстве отметили, что эксперты уже провели осмотр конструкций остановочного пункта и исследовали их надежность и прочность.

— Станция абсолютно безопасна для пассажиров, но течей быть не должно. Есть несколько причин их возникновения: строительство вокруг «Динамо» в последние годы повлияло на изменение течения и уровня грунтовых вод — это стало одним из факторов появления течей на своде и стенах станции; «Динамо» находится в насыщенных водой грунтах; станцию построили 84 года назад: тогда не было такой гидроизоляции, которая есть сейчас, — объяснили в ведомстве.

Уточняется, что старт работ назначен на второй квартал текущего года. В общей сложности ремонт займет меньше года. За это время специалисты обновят отделку станции, декоративные элементы и гидроизоляцию, говорится в сообщении.

21 февраля завершилась реставрация южного вестибюля станции «Динамо», теперь он вновь открыт для посетителей.

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