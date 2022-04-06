Патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского

Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание российского политика Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

До этого стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий. Уточняется, что он будет занимать должность врио главы фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Владимира Жириновского.

1/20 1992 год / Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС 2/20 У себя на даче, 1984 год / Фото: РИА Новости 3/20 На митинге во время своей предвыборной поездки, 1994 год / Фото: РИА Новости 4/20 Владимир Жириновский и его супруга Галина после венчания в день 25-летия совместной жизни, 1996 год / Фото: РИА Новости 5/20 Среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной думы / Фото: РИА Новости 6/20 Фото: РИА Новости 7/20 1996 год / Фото: РИА Новости 8/20 На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости 9/20 2003 год / Фото: РИА Новости 10/20 Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора № 6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости 11/20 Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости 12/20 2010 год / Фото: РИА Новости 13/20 1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС 14/20 Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС 15/20 Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном Бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Саверкин 16/20 Во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Федор Савинцев 17/20 Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Тамбулов 18/20 Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин 19/20 Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Павел Головкин 20/20 1997 год / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС

Российский политик Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны — в материале «Вечерней Москвы».