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Депутат МГД Козлов пригласил москвичей принять участие в субботнике 16 апреля

Александр Афонин

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Депутат МГД Козлов пригласил москвичей принять участие в субботнике 16 апреля
Фото: duma.mos.ru

Депутат Мосгордумы Александр Козлов пригласил москвичей 16 апреля принять участие в традиционном общегородском субботнике.

— Те, кто готов подключиться к весенней уборке, могут принять участие в общегородском субботнике. Это прекрасная традиция, и в этом году субботник снова состоится, — сказал депутат.

Участие в субботнике могут принять как трудовые коллективы, студенты, так и жители домов. По мнению Козлова, совместные усилия помогают горожанам почувствовать себя частью большого города, внести вклад в то, чтобы Москва была красивой и цветущей.

Парламентарий напомнил, что уже стартовал месячник по уборке и благоустройству города. Козлов рассказал, что в план уборочных работ включена промывка дорог, тоннелей, мостов, путепроводов, ограждений и шумозащитных экранов, а также светофоров, знаков, дорожных указателей. По его словам, на повестке не только вопрос чистоты, но и безопасности на дорогах, передает агентство городских новостей «Москва».

31 марта депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что Москва сохранит темпы программы реновации даже в условиях санкций.

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