Завод по переработке отходов построят в Чувашии до 2024 года

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым развитие системы обращения с ТКО в регионе. Стороны обсудили перспективы строительства мусороперерабатывающего завода в Новочебоксарске.

Новый завод должен появиться к 2024 году.

— Убежден, что строительство завода — это хорошая идея, которая позволит нам выполнить намеченные задачи по утилизации твердых коммунальных отходов и достичь целевых показателей, обозначенных Президентом страны. Мы готовы содействовать, чтобы проект реализовался, создать для этого необходимые условия, — отметил Олег Николаев.

В настоящее время уже выбран земельный участок под строительство нового предприятия, ведется работа по коммуникациям.

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подтвердил заинтересованность Российского экологического оператора в реализации проектов на территории Чувашии, передает «360».

9 марта стало известно, что РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров. Дневник эковолонтера — это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства.