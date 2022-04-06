Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завод по переработке отходов построят в Чувашии до 2024 года

Ирина Игнатенко

Общество
Завод по переработке отходов построят в Чувашии до 2024 года
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым развитие системы обращения с ТКО в регионе. Стороны обсудили перспективы строительства мусороперерабатывающего завода в Новочебоксарске.

Новый завод должен появиться к 2024 году.

— Убежден, что строительство завода — это хорошая идея, которая позволит нам выполнить намеченные задачи по утилизации твердых коммунальных отходов и достичь целевых показателей, обозначенных Президентом страны. Мы готовы содействовать, чтобы проект реализовался, создать для этого необходимые условия, — отметил Олег Николаев.

В настоящее время уже выбран земельный участок под строительство нового предприятия, ведется работа по коммуникациям.

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подтвердил заинтересованность Российского экологического оператора в реализации проектов на территории Чувашии, передает «360».

9 марта стало известно, что РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров. Дневник эковолонтера — это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства.

Читайте также:
переработка отходов заводы переработка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте