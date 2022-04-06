СМИ: США просило Индонезию не допускать Путина до саммита G20

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Соединенные Штаты попытались убедить Индонезию не допускать президента РФ Владимира Путина до участия в саммите G20. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

— Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по меньшей мере осудить его действия на Украине, — говорится в сообщении издания.

Саммит «большой двадцатки», в котором Индонезия будет принимать участие, пройдет на Бали 15-16 ноября, передает РИА Новости.

25 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова принимать участие в формате G20, однако в случае исключения РФ из «Большой двадцатки» ничего страшного не случится. Он уточнил, что в условиях нарушения всех норм международного права со стороны Запада в настоящее время необходимо выстраивать новые векторы отношений, чем и планирует заняться Москва.

США обсуждают со своими союзниками возможность исключения России из «Группы двадцати». Об этом в среду, 23 марта, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Россия уже не может вести бизнес в мировом сообществе и международных институтах.