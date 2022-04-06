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Reuters: В ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и запрет на импорт угля

Георгий Соланович

В мире
Reuters: В ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и запрет на импорт угля
Фото: depositphotos

Дипломаты стран-участниц Евросоюза в среду, 6 апреля, не смогли согласовать пятый пакет антироссийских санкций и запрет на импорт угля из России. Об этом сообщает агентство Reuters.

В издании уточнили, что причинами несогласования стало непонимание Германии в вопросе о том, повлияет ли запрет на импорт угля только на будущие контракты или затронет и настоящие. Кроме того, европейские дипломаты озвучили еще несколько нужных для согласования аспектов.

При этом отмечается, что компромисс между странами ЕС может быть достигнут уже завтра, 7 апреля, передает ТАСС.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Кроме того, ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.

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