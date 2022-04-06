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Полицейские задержали пьяного водителя в Челябинской области

Георгий Соланович

Происшествия
Полицейские задержали пьяного водителя в Челябинской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники полиции по Аргаяшскому району Челябинской области с помощью табельного оружия задержали нетрезвого водителя. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители вечером заметили машину модели ВАЗ-2107, водитель которой пренебрегал правилами дорожного движения. Полицейские включили сирену, догнали авто и попросили водителя остановиться, однако тот отказался и попытался скрыться.

— В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полицейскими было применено табельное оружие, правонарушитель задержан. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, инспекторы выяснили, что у фигуранта отсутствует полис ОСАГО и автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, — заявила Волк.

В отношении задержанного — 36-летнего местного жителя — составили семь протоколов об административных правонарушениях, на данный момент полицейские проверяют обстоятельства произошедшего, передает сайт «МВД-Медиа».

21 ноября прошлого года сотрудники полиции задержали в Ленинградской области подозреваемых в убийстве граждан, у которых выпал труп из багажника во время дорожно-транспортного происшествия. По данным МВД, 19 ноября 26-летнего уроженца Луганской области в состоянии алкогольного опьянения избили в Калининском районе Петербурга. После он позвал на помощь друга, чтобы разобраться с обидчиками.

После пьяные мужчины затолкали тело в багажник машины марки Mitsubishi Galant и попытались вывезти его. Однако водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, из-за чего труп выпал из авто.

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