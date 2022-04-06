«Мир гораздо шире»: Песков заявил, что Россия может поставлять газ не только на Запад

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РФ может поставлять газ в другие страны мира в случае введения запрета на российский ресурс в Европе. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы живем под санкциями в течение длительного периода, мы к этому привыкли... Мы можем экспортировать газ в другие страны... Мир гораздо шире, чем только Запад, — заявил он.

Песков подчеркнул, что Европа из-за антироссийских санкций также несет большие потери. Более того, спрос на российский газ наблюдается в других регионах мира, так что РФ найдет покупателя, заключил официальный представитель Кремля в беседе с французским телеканалом LCI.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Кроме того, ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.