Метель накрыла столичный регион

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из Москвы и Московской области поступают сообщения о резком ухудшении погодных условий: на улицах столицы бушует метель, наблюдаются сильные порывы ветра и мокрый снег. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает ТАСС.

— Погода в столице ухудшилась около 18:30, — говорится в сообщении.

Кроме того, на дорогах из-за снегопада и косого ветра снизилась видимость, сообщает агентство.

В среду, 6 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона. В городе ожидаются облачная погода и небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс три–пять градусов. А в Подмосковье может похолодать вплоть до нуля градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во второй половине апреля морозов в Москве больше не будет. По его словам, этой весной сильных снегопадов в Москве больше не ожидается. Согласно расчетам, температурные показатели будут держаться на уровне плюс 13–15 градусов в середине месяца.