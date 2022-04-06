Назван топ-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

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Астрологи уверяют, что рожденные под определенными созвездиями женщины не оставляют равнодушными никого вокруг, ради них мужчины готовы идти на все и выполнять любые их желания. Они привели три типа дам по знаку зодиака, от которых без ума все представители сильного пола.

Женщина-Весы притягивает мужчин как магнит — воспитана, ухожена, умна. С ней приятно выходить в свет, она умеет себя показать. Может помочь мудрым советом, и знает, как сделать мужчину счастливым.

Дева — само олицетворение женственности. Благодаря отличной интуиции эта дама предугадывает желания мужчины. Она интеллектуальна, что порой отпугивает сильный пол. При этом Дева — прирожденная хранительница домашнего очага.

В женщинах-Рыбах мужчины ценят верность. Она чуткая и заботливая — та, кто всегда будет рядом. К тому же Дева умеет анализировать любую ситуацию и не склонна к истерикам, чем привлекает любого мужчину, передает Пятый канал.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, с которыми легко создать крепкую семью. Семейная жизнь — важный и долгий этап в жизни практически каждого человека.