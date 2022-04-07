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Турция пообещала туристам из России беспроблемные расчеты по карте «‎МИР»

Юлия Курганова

Общество
Турция пообещала туристам из России беспроблемные расчеты по карте «‎МИР»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Туристическая индустрия в Турции расширяет применение карт «МИР‎»‎, поэтому проблем с расчетами в стране у российских путешественников не будет. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин.

— Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой «МИР» довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. Турецкие бизнесмены — отельеры, владельцы магазинов, сервисов — понимают актуальность этой проблемы и стараются там, где наши граждане проводят время, досуг, чтобы эта система внедрялась быстрее, — сообщил он.

Эксперт отметил, что пока карту «‎МИР»‎ принимают не все гостиницы и призвал туристов заранее уточнить возможность оплаты. По его словам, турецкие банки, которые принимают эту карту‎, «‌‎достаточно большие и находятся практически везде».

Егармин подчеркнул, что это не фатальная проблема, ее нельзя назвать «непреодолимым препятствием», передает газета.

На сегодняшний день карту «‎МИР»‎ в Турции принимают три банка: Ziraat Bankasi, Vakif Bank и Is Bankasi.

25 марта стало известно, что компания Google решила не подключать систему «МИР» к сервису Google Pay. По данным издания The Wall Street Journal, корпорация какое-то время рассматривала данную возможность. Однако эти планы больше не обсуждаются.

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