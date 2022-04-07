Посол РФ назвал санкции США против Сбербанка и «Альфа-банка» ударом по россиянам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что новыми санкциями США продолжает наносить ущерб мировой экономике. Также он заявил, что ограничения против Сбербанка и «Альфа-банка» являются прямым ударом по простым гражданам РФ. Его слова приведены в четверг, 7 апреля, Telegram-канале ведомства.

— Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и «Альфа-банка», где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам, — сказал Антонов.

Дипломат заявил, что Америка подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с РФ, а также оставляет иностранный бизнес без необходимых доходов.

Он отметил, что в попытках Соединенных Штатов затруднить России обслуживание государственного долга, видно стремление запятнать репутацию страны, которая, несмотря на экономические барьеры, продолжает добросовестно выполнять свои долговые обязательства.

6 апреля президент США Джо Байден заявил, что антироссийские санкции Соединенных Штатов уничтожат все экономические достижения РФ за последние 15 лет. Он призвал союзников Вашингтона скооперироваться, продолжать санкционное давление на Москву и полностью экономически изолировать Россию.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что на фоне введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.

После этого Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.